على وقع فضيحة جنسية.. استقالة جديدة في "نوبل"

تقدم عضو آخر في الأكاديمية السويدية المسؤولة عن منح جائزة نوبل للأدب باستقالته، ليصل إجمالي عدد أعضاء المجلس الذين استقالوا ستة.

وقالت صحيفة داجينس نيهيتر، إحدى أكبر الصحف السويدية، إن الكاتبة لوتا لوتاس طلبت رسمياً الخميس مغادرة المجلس المؤلف من 18 عضواً بسبب الاضطرابات حول فضيحة سوء السلوك الجنسي ضد رجل متزوج من عضوة المجلس كاتارينا فروستنسون.

واستقالت فروستنسون والسكرتير الدائم للمجلس الأسبوع الماضي. جاء رحيلهما بعد أن استقال ثلاثة رجال في وقت سابق بسبب قرار بعدم إقالة فروستنسون.

وقد أعلن ملك السويد أمس الأربعاء اعتزامه تغيير قواعد الأكاديمية للتعامل مع استقالة أعضائها المعينين مدى الحياة.