كيف استطاع هذا الرحالة تغيير حياة المشردين؟

استطاع التركي "حسين مورينجوس" أن يزور 121 دولة، مرتدياً زيه المميز وسيفه المصنوع من البلاستيك. فعند مرورك بجواره يشعرك بطاقة إيجابية، ورغبة في التقاط الصور والمرح، وهو ما يهدف إليه حسين.



وبدأ حسين حياته كمنسق رحلات في قارب سياحي بتركيا، لكنه قرر أن يترك عمله، ويبدأ رحلة جديدة لإسعاد الناس عبر ارتداء أزياء تراثية قديمة تعبر عن شخصيته. كذلك يحاول مساعدة المشردين عبر تعليمهم فنون عروض الشارع والتي تحول حياتهم من مجرد متسولين إلى فناني شارع يكسبون المال عبر إمتاع المارة.