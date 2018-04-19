"آخر أرض حرة" في بيلاروسيا.. ترخيص للتعليق على الإنترنت

مرر البرلمان في بيلاروسيا مشروع قانون يحظر على مستخدمي #الإنترنت التعليق على المنتديات دون تصريح، ويطالب المؤسسات بالتسجيل لدى الحكومة كوسائل إعلام لبث منشورات إلكترونية.

ومرر مشروع القانون، الخميس، وانتقدته بشده نقابة صحافيي بيلاروسيا، والتي وصفته بمزيد من "القيود" في البلاد.

وفي عهد الرئيس السلطوي، ألكسندر لوكاشنكو، الذي يحكم البلاد منذ العام 1994، تقمع السلطات المعارضة وتفرض قيودا على الصحافيين المستقلين.

ولم يتضح بعد كيف سيتم تفعيل التصاريح بشأن تعليقات الإنترنت.

وأشار وزير الإعلام ألكسندر كارليوكيفيتش إلى أن هذا ربما يتم عبر رسائل نصية تبعث إلى المستخدمين.

وفي السياق، قال أندري باستونيتس، رئيس نقابة صحافيي #بيلاروسيا، إن "الإنترنت ما زالت آخر أرض حرة في بيلاروسيا، ولكن السلطات لا تتساهل حيالها منذ وقت طويل وقررت تشديد السيطرة".