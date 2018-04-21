سجن مراهق بريطاني قرصن اتصالات مسؤولين أميركيين سابقين

حُكم على مراهق بريطاني بالسجن لمدة عامين بتهمة قرصنة هواتف وحسابات بريد إلكتروني خاصة بمسؤولين في الحكومة الأميركية، فيما وصفه القاضي بـ "إرهاب إلكتروني".

وقال الادعاء إن #كاني_غامبل قام بين عامي 2015 و2016 بالتسلل إلكترونيا إلى مراكز اتصالات للكشف عن معلومات قادته إلى حسابات مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق #مارك_جيوليانو ، ووزير الأمن الداخلي السابق جيه جونسون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) السابق، #جون_برنان، ومسؤولين كبار آخرين.

وأوضح الادعاء أن غامبل سرب بعض المعلومات التي حصل عليها على الإنترنت.

وأٌقر غامبل (18 عاما) بالذنب في جلسة العام الماضي. وصدر ضده حكم الجمعة بالسجن في مركز للشباب لمدة عامين.

وقال رئيس المحكمة الجنائية المركزية في لندن، القاضي تشارلز هادون كيف، إن ما ارتكبه غاميل هو "إرهاب إلكتروني مدفوع سياسيا"، مشيرا إلى "ضحايا يشعرون بأن حقوقهم انتهكت" من جراء ما قام به.