شاهد.. "فعل لا أخلاقي" كاد أن يقتل فتاة دهساً

أظهر فيديو سُجّل عن طريق كاميرا في الشارع، فتاة مراهقة وهي تدفع صديقتها باتجاه شارع السيارات، حتى كادت حافلة أن تقضي على حياتها، لولا أنها نجت بأعجوبة.

وسقطت الشابة قريبًا من الحافلة الكبيرة، التي كانت تسير في إحدى شوارع بولندا، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية.

وأشارت تقارير إلى أن الفتاة تم تغريمها من قبل السلطات على هذا "الفعل اللا أخلاقي"، بغض النظر عن الأسباب التي دفعتها لفعل ذلك.

مزحة قاتلة

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن الأمر لم يكن سوى مزحة من الفتاة، حيث كانت تمازح رفيقتها المراهقة مثلها التي يبلغ عمرها 17 عامًا.

وكانت العجلات الخلفية للحافلة الكبيرة الحمراء على بعد بوصات من رأس الشابة، عندما سقطت في الطريق في منطقة تشيكوفيتش- دزيدزيس في بولندا.

ولحسن الحظ فإن المراهقة لم تصب بأذى سوى إصابات طفيفة جدًا، فقد قامت من الأرض وتعانقت مع صديقتها، قبل أن يتوقف سائق بسيارة بيضاء للتأكد من وضع الفتاة.

السجن يهدد الفتاة

وبرغم غرامة الشرطة فالقضية لم تنته بعد، حيث إن قائد الشرطة الإقليمية يريد أن يوجه اتهامات ضد الفتاة، لتعريضها صديقتها لخطر الموت، وإذا ثبتت إدانتها فيمكنها قضاء عام في السجن.

وقد جرت الواقعة في 12 إبريل، وأفرجت الشرطة عن الفيديو للتوعية العامة بمثل هذه المزح غير اللائقة التي قد تقود للموت.