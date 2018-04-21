لماذا تحتفل ملكة بريطانيا بعيد ميلادها مرتين في العام؟

تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الثاني والتسعين بحفل مليء بالنجوم في #لندن.

ومن بين المطربين الذين من المقرر أن يشاركوا في إحياء حفل "عيد ميلاد الملكة"، والذي يقام في قاعة ألبرت الملكية، ستينغ وتوم جونز وكريغ ديفيد وكيلي مينوغ.

ومن المتوقع أن يلقي #الأمير_هاري كلمة مساء السبت بشأن دوره الجديد في رابطة دول الكومنولث.

كما من المقرر إطلاق طلقات مدفع في الهواء كتحية في هذه المناسبة منتصف اليوم السبت وسط لندن.

تحتفل الملكة بعيد ميلادها مرتين في كل عام، عيد ميلادها الحقيقي في 21 أبريل/نيسان، والذي يقام بشكل خاص مع أسرتها، و"عيد ميلادها الرسمي" الذي تحتفل به في الصيف، وعادة ما يكون في ثاني يوم سبت من شهر يونيو / حزيران، إذ تنضم إلى استعراض عسكري وسط لندن.