مفاجآت جديدة في قضية طارق رمضان.. "فستان قد يورطه"

على الرغم من أن 5 قضايا اغتصاب وجهت إلى الأستاذ المحاضر في جامعة أكسفورد، وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، إلا أن #طارق_رمضان لم يقر إلا بإقامة علاقة مع واحدة، وهي المدعية الثالثة ضده التي أطلق عليها "إعلامياً" اسم ماري.

أما جديد التطورات القضائية، فقد يقلب كافة الموازين ضد رمضان الذي يحاكم في باريس، فقد أعلن محاميه، إيمانويل مارسيغني، أن موكله اعترف بإقامة علاقات مع المدعوة ماري.

ففي تصريحات لوسائل إعلام فرنسية (شبكة يوروب 1)، قالت ماري مساء الخميس إنها زودت المحققين بفستان، مدعية أنه سيثبت إقامة علاقة بينها وبين رمضان عبر فحوصات الحمض النووي.

وبالإضافة إلى عرضها صور المحادثات بينها وبين رمضان على الإنترنت، فقد قدمت تلك السيدة للمحققين الثوب زاعمة أنه يحتوي على آثار سائل منوي للمتهم.

من جهته، قال مارسيني: "صدر أمر بإجراء اختبارات للعينة".

يذكر أن رمضان كان أنكر سابقاً كل التهم الموجهة إليه، إلا أنه عند مواجهته مع المدعية الثالثة، أقر بإقامة علاقات جنسية معها.، لكنه شدد على أنها لم تكن وفق ما تدعيه ماري (أي اغتصاباً).

إلى ذلك، قال محامي رمضان إن الأخير يعاني حالياً من مرض التصلب المتعدد، ولكن السلطات الفرنسية المعنية لم تر في احتجازه ما يتعارض مع مرضه وعلاجه الطبي حتى الآن ، لذا لا يزال موقوفاً في سجن خارج باريس منذ فبراير الماضي.

يذكر أن ماري تبلغ من العمر 45 عاماً، وقالت إنها تعرضت للإغراء من طرف رمضان على إحدى الشبكات الاجتماعية خلال مرورها بفترة زمنية صعبة في حياتها، قبل أن تلتقي به عدة مرات، ثم تحول الأمر بسرعة إلى اعتداء جنسي عنيف.

وهي فرنسية مسلمة تستخدم اسما مستعارا هو "ماري"، وتتهم رمضان باغتصابها مرات عدة في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014.

كما اتهمت "ماري" رمضان باستخدام العنف ضدها، وممارسة أفعال جنسية مهينة في نحو 10 مناسبات غالبا في فنادق على هامش مؤتمرات.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن "ماري حاولت مرارا الابتعاد عن تأثير رمضان الذي لم يتوقف عن تهديدها" في الفترة الممتدة بين شباط/فبراير 2013 وحزيران/يونيو 2014.

إلى ذلك، يشار إلى أن رمضان ناقد تلفزيوني وحفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنا وأستاذ في جامعة أوكسفورد وقد تم توقيفه في 2 شباط/فبراير على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين في #فرنسا، وهو ينفي هذه الاتهامات.