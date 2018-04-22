طريق الموت ينهي حياة نائب أردني و6 من أفراد أسرته

ذهل الأردنيون مساء السبت بنبأ وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة على الطريق الصحراوي الرابط بين العاصمة #عمّان ومحافظات الجنوب، وأخذ الخبر بالتفاعل بشكل أكبر حين تبين أن الضحايا هم عضو في البرلمان الأردني وعائلته؟ ونعى رئيس مجلس النواب، عاطفة الطراونة، النائب الفقيد.

وتناقلت مواقع إخبارية محلية نبأ الوفاة للنائب #محمد_العمامرة الحويطات و أفراد أسرته الـ6 إثر حادث سير على الطريق الصحراوي في منطقة "سواقة" جنوب العاصمة. ولقي نبأ مصرع النائب العمامرة وعائلته تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعاد المتفاعلون التذكير بمخاطر الطريق الصحراوي الذي راح ضحيته العشرات من الركاب.

وقرر رئيس المجلس الطراونة تأجيل جلسات البرلمان، الأحد، بعد وفاة النائب العمامرة وأفراد أسرته، لتقديم واجب العزاء.

وشهد الطريق الصحراوي من منطقة الجيزة جنوبا وحتى محافظة العقبة 350 كيلومترا عن العاصمة، تحويلات سير للصيانة والترميم منذ أشهر، وسُجلت على الطريق الصحراوي المئات من الحوادث التي نتجت عنها وفيات وإصابات على مدى سنوات.