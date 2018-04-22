وزير بريطاني يهاجم "فيسبوك": ابتعدي عن أطفالي

قال وزير الصحة البريطاني إن الحكومة تعتزم تقديم مشروعات قوانين جديدة، تستهدف شركات #مواقع_التواصل_الاجتماعي الإلكترونية، إذا ما لم تبذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال.

وفي خطاب شديد اللهجة موجه لشركات "فيسبوك" و"غوغل" و"سناب تشات" و"تويتر" وشركات أخرى، قال جيريمي هانت إن عجز تلك الشركات عن حماية الأطفال الصغار من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعريض الأطفال "لتأثيرات عاطفية جانبية مضرة" أمر "غير مقبول وغير مسؤول".

وقال هانت اليوم الأحد إنه معني بشكل خاص بنقص إجراءات التحقق من العمر، حيث ينتهك الآلاف القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لعمر المشترك.

ومنح الشركات أسبوعاً للإعلان عن الخطوات التي تتخذها لوقف استخدام المواقع من قبل أطفال دون السن، ووقف ظواهر التنمر عبر الإنترنت وتعزيز تحديد أوقات المشاهدة.

هاجم هانت شركة "فيسبوك" العام الماضي لإطلاقها نسخة موجهة للأطفال، وقال للشركة "ابتعدي عن أطفالي".