كيت ميدلتون تنجب مولودها الثالث.. وهذا جنسه

أنجبت كيت، زوجة #الأمير_ويليام، اليوم الاثنين طفلها الثالث، وهو صبي، في إحدى مستشفيات لندن.

وصباح اليوم الاثنين، توجهت #كيت_ميدلتون إلى جناح "ليندو" الخاص في مستشفى سانت ماري بوسط لندن. وقال القصر إنها كانت في "المراحل المبكرة من المخاض".

تزوج #ويليام_وكيت عام 2011، ولديهما طفلان آخران هما الأمير جورج (4 أعوام) والأميرة تشارلوت (عامين). وولِد كلاهما في نفس المستشفى، حيث ولد ويليام وشقيقه الأصغر هاري.

وجاء في بيان صادر عن قصر كينزنغتون أن "دوقة كامبريدج أنجبت بلا تعقيدات صبياً عند الساعة 11:01 (10:01 بتوقيت غرينيتش)"، مع الإشارة إلى أن المولود الذي سيكشف عن اسمه "في الوقت المناسب" يزن 3.8 كيلوغرامات.

والمولود الجديد وهو الابن الذكر الثاني للزوجين، وبات الخامس على سلم ولاية عرش بريطانيا. وقد حضر وليام الولادة.

وقال قصر كينزنغتون إنه "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد".