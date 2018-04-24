عمره 8 أشهر.. شاهد تعيين أصغر "موظف سعادة" بالعالم

في تعيين لافت، بل فريد من نوعه، نصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، طفلا كأصغر تنفيذي سعادة في الهيئة بهدف نشر الإيجابية والسعادة.

وجاء قرار التعيين بسبب جرعات البهجة والسعادة التي يضخها الطفل #محمد_الهاشمي في نفوس كل من يراه ويلقاه.

وأوردت صحيفة الإمارات اليوم نقلا عن هيئة الطيران، أن الطفل محمد الهاشمي الذي يبلغ من العمر 8 أشهر وابن إحدى موظفات الهيئة يزور مكاتب الهيئة العامة يومياً في أوقات الدوام الرسمية ليبث روح السعادة والإيجابية.

وذكرت الهيئة أن لديها مبادرات عديدة لزيادة السعادة والإنتاجية بين الموظفين منها صحية، ورياضية واجتماعية وذلك بهدف نشر السعادة والإيجابية داخل الهيئة.