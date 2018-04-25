بعد تعيين طفل في هيئة طيران الإمارات.. النيابة تتحرك

بعد خبر تعيين طفل يبلغ من العمر 8 أشهر، كأصغر موظف للسعادة في الهيئة العامة للطيران في #الإمارات، استدعت النيابة العامة في أبوظبي المسؤول الحكومي المعني للاستيضاح عن حقيقة ما نشر عن تعيين طفل بوظيفة حكومية، تحت مسمى "تنفيذي سعادة"، وذلك في إطار مسؤوليتها لحماية الأطفال، بحسب ما نشرت على حسابها الرسمي على تويتر.

كما لفتت عبر حسابها على انستغرام أن الأخبار المتداولة تبين أن الوظيفة أو العمل الذي يقال إنه أسند للطفل هو ترفيهي، وقد ارتأت النيابة الاستماع والاستيضاح من الجهة المعنية حول ما تم تداوله للوقوف على حقيقة الموضوع.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت أن المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، نصب الطفل #محمد_الهاشمي كأصغر تنفيذي سعادة في الهيئة بهدف نشر الإيجابية والسعادة.

ويبلغ الطفل 8 أشهر وهو ابن إحدى موظفات الهيئة، ويزور مكاتب الهيئة العامة يومياً في أوقات الدوام الرسمية ليبث روح السعادة والإيجابية.