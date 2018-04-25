تغريدة مستفزة.. ليبرمان يريد محمد صلاح في جيش إسرائيل

استفز وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، الآلاف من عشاق اللاعب المصري الدولي #محمد_صلاح، الذي تحول إلى أيقونة للشباب العربي على مدى الأشهر الماضية، بموازاة نجاحاته المتكررة في صفوف فريق #ليفربول الإنجليزي.

ففي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، دعا ليبرمان، مساء الثلاثاء محمد صلاح، للانضمام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي والخدمة فيه.

Israeli Minister of Defense, Avigdor Lieberman, officially tweets: "I am calling the Chief of General Staff and telling him to sign Mohamed Salah" pic.twitter.com/D7YnaI2GyE — Michael Yokhin (@Yokhin) April 24, 2018

وقال ليبرمان في تغريدته "المستفزة" بعد انتهاء مباراة ليفربول وروما الإيطالي: "أنا أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي".

وكان محمد صلاح سجل في المباراة المذكورة هدفين لصالح فريقه الإنجليزي الذي فاز على غريمه الإيطالي 5- 2.