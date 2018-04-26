شاهد أكبر بعوضة في العالم.. لن تتخيل بماذا تتغذى؟

عثر في الصين على حشرة هائلة يبلغ طولها 11.5 سنتمتر، ولأنها بعوضة فقد أثار الأمر الذعر، باعتبار أن البعوض يتغذى على الدم.

لكن الخبر المفرح أن هذا النوع من البعوض يعيش على رحيق الأزهار مثل النحل تمامًا، فهي إذًا بعوضة من ناحية تقنية بحتة، وتسمى "الذبابة الرافعة".

وما زال العلماء الذين اكتشفوها في حالة من الذهول من حجمها الكبير بعد أن تم العثور عليها لأول مرة في أغسطس الماضي عند جبل كينغتشينغ بمدينة تشنغدو.

وبحسب العلماء، فإن هذا النوع من البعوض ينتمي لفصيلة تسمى علميًا Holorusia Mikado ، حيث يمتد جناحها وحده بطول ثمانية سنتيمترات.

وتعرض الآن عينة منها في متحف الحشرات في غرب الصين في تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.