مجزرة أطفال.. 13 صغيراً قضوا تحت قطار

شهد شمال الهند، الخميس، حادثاً مرورياً مروعاً، أدى إلى مقتل 13 طفلاً، بعد أن اصطدم قطار بحافلة مدرسية عند معبر غير مزود ببوابة شمالي الهند.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية إن 13 تلميذاً لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلةمدرسية وقطار في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد. وأضاف أن الحافلة كانت تقل 22 طفلاً، أصيب ثمانية منهم ونقلوا إلى المستشفى.



ووقع الحادث على ما يبدو بعد أن تجاهل السائق إشارة أحد الحراس بالتوقف ما أدى إلى مقتله أيضاً. إذ قال سينجاي ياداف، المسؤول بالسكك الحديدية الهندية، إن الحارس كان واقفاً عند المعبر، وأشار لسائق الحافلة بالتوقف، لكن الأخير تجاهل الإشارة ومضى قدما.

وبحسب أو بي سينغ، المسؤول البارز بالشرطة، فإن أعمار الأطفال تتراوح بين 5 و14 عاماً .

وهرع آباء وأقارب الأطفال إلى موقع الحادث وإلى المستشفى، بحسب ما أظهرت المشاهد الملتقطة من المكان.

يذكر أن حوادث القطارات شائعة في الهند، التي تمتلك إحدى أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم حيث يستقل 23 مليون شخص يومياً نحو 11 ألف قطار ركاب بأنحاء البلاد.