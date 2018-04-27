هذا اسم مولود الأمير وليام وكيت الثالث

أطلق #الأمير_وليام حفيد ملكة بريطانيا وزوجته #كيت على مولودهما الجديد اسم لويس أرثر تشارلز.

وقال قصر كينزنغتون: "سيعرف الصغير باسم صاحب السمو الملكي الأمير لويس أمير كامبريدج".

وولد الأمير وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش يوم 23 أبريل/نيسان وكان وزنه 3.7 كلغ تقريباً عند الميلاد.

والأمير لويس هو شقيق الأمير جورج (أربع سنوات) والأميرة تشارلوت (ثلاث سنوات تقريبا).

جاء اسمه تكريما ثنائيا للأمير تشارلز، حيث أرثر أحد أسمائه الوسطى.

كما جاء تكريما للويس مونتباتن، عم تشارلز الكبير ومعلمه الذي قُتل في تفجير نفذه الجيش الجمهوري الإيرلندي في 1979.

كانت هناك مراهنات على اسم الأمير الجديد، لكن لويس لم يكن مرشحاً. وقد استخدمه الزوجان الملكيان من قبل كأحد الأسماء الوسطى للأمير جورج.

كانت أسماء أرثر وألبرت وجيمس في مقدمة الترشيحات.