بعد اعتقال 3 مارينز في اغتصاب.. مطاردة مشتبه به رابع

قالت السلطات الأميركية إن الشرطة في #نيو_أورليانز حصلت على مذكرة اعتقال بحق مشتبه به حول التحقيق في واقعة #اغتصاب جماعي بعد اعتقال 3 من مشاة البحرية الأميركية ( #المارينز) وتوجيه اتهامات لهم في القضية.

وذكرت صحيفة (تايمز-بيكايون) أن طالبة جامعية وصديقتها قالتا إنهما تعرضتا للاغتصاب من أربعة رجال هذا الشهر، في محل إقامة خارج الحرم الجامعي في نيو أورليانز بعد قضائهما وقتا خارج المنزل ليلا.

وأضافت الصحيفة أن الفتاتين غادرتا حانة مع رجل واحد وذهبوا للمنزل في 15 أبريل/ نيسان، ولدى وصولهم، قام الرجل، الذي أفادت الشرطة أنه يدعى أنطونيو لاندروم (18 عاما)، بدعوة ثلاثة رجال آخرين للمسكن.

وأوردت الشرطة أن الفتاتين أكدتا أن الرجال الأربعة اعتدوا عليهما جنسيا.

وذكر مسؤولون أن ثلاثة من المتهمين الأربعة من مشاة البحرية واعتقلوا يومي الخميس والجمعة. ولاندروم من بين المعتقلين بالفعل.

وأعلن جاري شيتس، المتحدث باسم شرطة نيو أورليانز، أن مشاة البحرية سلموا المشتبه بهم الثلاثة للشرطة، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن القضية.

وأوضحت الشرطة، السبت، أن مذكرة اعتقال صدرت بحق مشتبه به رابع يدعى ماثيو فاريل (22 عاما) لا يزال هاربا. ولم يتضح بعد إن كان فاريل أيضا من مشاة البحرية.