خبر صادم.. هذا ما أعلنه متحف فرنسي عن لوحاته

يعيش متحف في فرنسا حالة من الترنح، بعد أن تم اكتشاف أن 80 عملًا من الأعمال المعروضة به على الأقل مزيفة.

وهذا العدد لا يقل عن نصف لوحات المتحف، بل أكثر.

والمتحف المسمى Elne Museum المخصص في الأساس للفنان الرسام Étienne Terrus يعتقد أنه كان قد خضع لعملية تزوير مقصودة من قبل عدد من الفنانين الكتالونيين.

وقد أثار مؤرخ فني يدعى إيرك فوركيدا Eric Forcada القضية، عندما عهد عليه الإشراف على أعمال تيريز أثناء عملية ترميم تمت بالمتحف الصغير.

وفي البدء شعر بأن الألوان المائية المستخدمة في بعض اللوحات، كذا اللوحات نفسها والرسومات مزيفة.

وقد بني المتحف بعد وفاة الرسام الفرنسي الذي عاش في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وقد أدى تحقيق بعد ذلك، بواسطة لجنة خبراء فنيين فحصت الأعمال، إلى اكتشاف أن 82 عملًا لم يتم رسمها بوساطة تيريز.

وتقوم السلطات الآن بالتحقيق في الأمر، ويبحث المخبرون في كيفية الإتجار باسم الفنان الراحل، ووضع أعمال مزيفة ليست من رسوماته.

ويعتقد بأن المتحف المملوك للدولة دفع أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني، على مدى 20 عاماً لشراء لوحات للفنان المعني، ما بين 1990 و2010.

وقد كان الفنان تيريز الذي توفي عام 1922 معاصرًا وصديقًا لكل من هنري ماتيس وأريستيد مايول.