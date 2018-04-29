ظلت آنسة لـ100 عام.. هذا سر العمر الطويل!

ترى لوسي واتسون التي وصل عمرها يوم الأحد الماضي إلى 100 سنة، أن سر العمر الطويل وإدراك قرن من الزمان يعود إلى حياة العزوبية.

وقالت ببساطة: "سر العيش 100 سنة هو بسيط.. ابق وحيدًا".

وتضيف: "إن العيش في حياة خالية من الزواج جعلها تعيش هذا العمر الطويل".

وتشرح أنه أتيح لها الترحل كثيرًا والتعرف على الناس كما تريد، وأنها كانت سعيدة أفضل مما لو كان لها زوج.

وتضحك قائلة: "لماذا علي أن أهزم المرح فيّ؟".

وتقول باختصار إن سبب عمرها الطويل هو العيش بلا خجل وعدم التقيد بـ "عقدة" الزواج.

أسباب أخرى

وتعيش واتسون في لوس أنجلوس حيث قضت أغلب عمرها تتجول هناك، وهي ترى الناس الذين يتمتعون بالرفاهية من حولها وتتمثل بهم.

وترى أن الموسيقى لها أيضا دور في إطالة العمر.

وتقول: "ليس مهمًا أي نوع منها، بل قدرتها على أن تجعلك ترقص".

كما أنها لا تشرب الكحول مطلقًا، لكنها تستبدلها بالمشروبات الغازية كالبيبسي وسبرايت بإفراط.

وهي تفرط كذلك، في أكل الحلويات وتحب كعكة الجبن، وتقول: "من الافتراض الاستمتاع بمتعة الحياة".

وقد ولدت في تشارلستون في عام 1918، وانتقلت مع والديها إلى فريبورت حيث ترعرعت، وعندما كانت شابة أصبحت مساعدة في مجال الصحة المنزلية ومساعدة ممرضة، وعملت في مركز مستشفى كينغز كاونتي لمدة 20 عامًا في نهاية مسيرتها المهنية.

مع الرفاق

وكانت واتسون قد انضمت إلى مجموعة من الرفاق كبار السن، وهم خمسة معمرين وذلك بمركز الدكتور سوزان سميث ماكينيني للتمريض وإعادة التأهيل في إيست فلاتبوش ببروكلين.

ومن النساء اللائي بلغن المئة، كارولين بينز، وذلك في فبراير الماضي، وقد رفضت الزواج بخمسة رجال تقدموا لها طوال حياتها.

وقد انضمت إلى المجموعة بالمركز في مايو من العام الماضي.

وقالت لصحيفة نيويورك بوست التي أجرت الحوار مع النسوة المعمرات: "أفضل أن أترك في سلام.. لقد كانوا جميعهم رجالًا جيدين وطيبين، لكني لم أرغب في حياة من الضغوطات".

وقد اتفقت ثلاثة من العجائز أن العزوبية هي سر أن تعيش مئة سنة.