لن تصدق عقوبة هذا الفعل في الإمارات.. فحذار!

قد يعمد بعض السائقين إلى رمي "قشرة بذر" مثلاً، أو ربما ينفضون سيجارة أو يرمونها من زجاج سيارتهم على الطريق، كما يصدف أن يرمي طفلاً ودون انتباه من أهله ورقة أو علكة أو أي شيء آخر من النافذة، إلا أن تلك الخطوة قد تكلفك مبلغاً "ليس بقليل" على الإطلاق في #الإمارات ، لاسيما أن قانون المرور واضح، وينص على عقوبة لتلك المخالفة المضرة بالبيئة والنظافة.

فخلال الربع الأول من السنة الجارية، حررت شرطة أبوظبي مخالفات بحق 85 سائقاً، لعدم التزامهم بالقانون وقيامهم برمي أوساخ من مركباتهم على الطريق العام، وقد عمد كل مخالف إلى دفع 1000 درهم، كما وضعت 6 نقاط سوداء على ملفاتهم.

يذكر أن المادة 71 من قانون المرور تنص صراحة على أن "إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة تعتبر مخالفة"، وتستوجب دفع 1000 درهم، و6 نقاط مرورية.

إلى ذلك، أكد العميد أحمد الشحي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزي، أن شرطة أبوظبي ستواصل جهودها لزيادة الوعي بين سائقي السيارات ومستخدمي الطرق من خلال حثهم على تجنب السلوكيات التي تضر بالبيئة.