ماذا فعل حمادة هلال عندما ماتت طفلة بحفله؟

صدمة كبيرة تلقاها المطرب المصري حمادة هلال، بعد حفله الذي أحياه قبل أيام بإحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة في #مصر، وشهد وفاة طفلة صعقا بالكهرباء.

حيث تواجد هلال من أجل إحياء حفل تخرج لبعض الطلبة، وخلال تقديمه فقرته الغنائية شعر أن هناك مشكلة وقعت، فأوقف الموسيقى تماما من أجل معرفة ما يجري.

إلا أنهم أخبروه أن واحدة من الجمهور تعرضت لحالة إغماء، ولم يعلموه بما حدث، وطلبوا بعدها أن يستمر في الغناء، خاصة أن الفتاة صارت في حالة جيدة، وهو ما جعله يتابع الغناء.

إلا أنه تلقى الصدمة في اليوم التالي حينما علم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بما حدث، وأن هناك طفلة تعرضت للصعق بالكهرباء خلال الحفل وتوفيت.

وهو ما دفع المطرب المصري لنعي الفتاة "سدن" من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام"، وطالب محبيه بالدعاء للطفلة ووالديها.

وبكى حمادة هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدا أنه يعلم بشعور والد الطفلة في الوقت الحالي، وتمنى أن يسمح له بالذهاب لزيارة قبرها.

وأوضح هلال أنه يعيش حالة صعبة للغاية منذ 3 أيام حينما علم بما حدث، مشيرا إلى كونه يحاول التواصل مع أسرة الطفلة من أجل زيارتهم، كما أكد على أن حق الطفلة سيعود.

وأقسم المطرب المصري على كونه لم يعلم بوفاة الطفلة سوى في اليوم التالي للحفل، خاصة أنه ظل لفترة طويلة متوقفا عن الغناء من أجل الاطمئنان على صحة الفتاة التي قيل إنها تعرضت للإغماء حتى أخبروه بأنها صارت بحالة جيدة.