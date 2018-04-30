فيديو لصخرة وجدوها في المريخ كأنها لرأس "تمثال" فرعوني

منذ حطت في أغسطس 2012 على سطح المريخ، وعربة "كيوريوسيتي" التي أطلقتها NASA الفضائية الأميركية للبحث عن آثار للحياة فيه، تلتقط صورا لصخور هناك يثير بعضها الفضول لشبهه بأشكل على الأرض من صنع الإنسان، وأحدثها ما يتحدث عنه فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، وفيه نرى صخرة على أديم الكوكب الأحمر، كأنها رأس تمثال فرعوني لامرأة محاربة، أو قد يراه البعض شبيها أيضا برأس "أبو الهول" الشهير.

يذكر محلل الصورة ومكتشف "الرأس الفرعوني" فيها، وهو الإعلامي البريطاني Joe White الممتهن "اصطياد" ما يلفت النظر في ما تلتقطه المركبات والعربات في الفضاء، أن ما نجده في الفيديو "دليل دامغ على حياة عاقلة عرفها المريخ في ماضيه البعيد" طبقا لما نقل عنه موقع Science Alert العلمي، شارحا أن العربة عثرت على "التمثال الرأسي" حين كانت تتجول داخل فوهة هبطت فيها، هي Gale البالغ قطرها أكثر من 155 كيلومترا، فقامت بتصويرها، وأن حجم الصخرة صغير، بالكاد سنتيميترات قليلة.



كائن "شيطاني" وصخرة شبيهة بأوباما

وفي الفيديو الذي بثه عبر قناة "يوتيوبية" سمّاها ArtAlienTV وينشط منها في "الإعلام الفضائي" كما يسميه، ظهرت أيضا أشكال "حياتية" عثر عليها في صور سابقة التقطتها مركبات جوالة في المريخ، وأتت "العربية.نت" على أخبارها في تقارير سابقة، وتدعم فرضيته عن "حضارة" ربما عرفها الكوكب قبل ملايين السنين، كرأس لكائن "شيطاني" الطراز، نراه بعد الدقيقة السادسة من الفيديو الذي نجد فيه أيضا صخرة تبدو وكأنها جزمة نسائية تحجرت مع الزمن، فيما لو كانت حقيقية فعلا، لا صدفة كما يعتقد الكثيرون.

والمريخ كوكب غني بصخور متنوعة الأشكال الشبيهة بما على الأرض من حيوانات ومصنوعات، ففي صور التقطتها المركبات ظهرت في إحدى المرات صخرة شبيهة بملعقة، وأخرى شبيهة بجرذ كامل الملامح والأوصاف، حتى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، له على الأديم المريخي صخرة تشبهه تماما.

أما من يكتب "أشكال غريبة على المريخ" في خانة البحث "الغوغلية" عن الصور، فسيلبيه Google بما يثير الدهشة من صخور في الكوكب الأحمر، جعلتها الصدفة تبدو شبيهة بما على الأرض، والصدفة وحدها، وهو ما أجمع عليه علماء "ناسا" وغيرها.