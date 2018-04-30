كيف خططت ألمانيا لاغتيال تشرشل بالشوكولاتة؟

خلال فترة الحرب العالمية الثانية لم تتردد أجهزة مخابرات مختلف الدول المتحاربة في تنظيم العديد من مخططات الاغتيال والتي استهدفت غالبا كبار القادة السياسيين فعلى غرار القائد النازي أدولف هتلر والذي تعرض للعديد من محاولات الاغتيال الفاشلة، لم تتردد المخابرات الألمانية في التخطيط لعمليات مماثلة في سعي منها للتخلص من عدد من أبرز الوجوه السياسية البريطانية وخلال تلك الفترة كان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الهدف الأبرز للألمان.

تزامنا مع توليه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا خلال شهر أيار/مايو سنة 1940 حقق السياسي ونستون تشرشل شهرة كبيرة بسبب نظامه الغذائي الغريب الذي كان يقوم أساسا على تناول كميات هامة من الطعام وشرب الكحول وتدخين السيجار فضلا عن ذلك وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية لم يتردد تشرشل في قول مفارقته الشهيرة "السر وراء الصحة الجيدة هو شرب الكحول وتدخين السيجار وعدم ممارسة الرياضة".

في غضون ذلك عرف عن ونستون تشرشل، الذي كان يعشق العديد من الأطباق، حبه الشديد لقطع الشوكولاتة التي كانت لا تفارق مكتبه.

تزامنا مع انتشار هذه المعلومة التي روجتها وسائل الإعلام البريطانية حاولت المخابرات الألمانية خلال فترة الحرب العالمية الثانية استغلال هذا العامل لتنفيذ عملية اغتيال ضد رئيس الوزراء البريطاني على الأراضي البريطانية.

أنبوب متفجر مغطى بالشوكولاته

في حدود سنة 1943 وضعت المخابرات الألمانية خطة بسيطة لاستهداف ونستون تشرشل عن طريق نقطة ضعفه والتي لم تكن سوى عشقه للشوكولاتة، بناء على ذلك قرر الألمان صناعة قطعة شوكولاتة مفخخة تتكون أساسا من أنبوب متفجر مغطى بالشوكولاتة السوداء وإرسالها نحو عملاء ألمانيا ببريطانيا، وعلى إثر ذلك يتكفل هؤلاء بوضع قطعة الشوكولاتة المتفجرة على مكتب ونستون تشرشل وما أن يقوم الأخير بفتح غلافها حتى يتم تفعيل المفجر وبعد بضعة ثوان (بعد حوالي سبع ثواني) تنفجر قطعة الشوكولاتة المفخخة لتودي بحياة رئيس الوزراء البريطاني.

بازلاء مفخخة

لحسن حظ رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل تمكنت المخابرات العسكرية البريطانية بفضل اللورد فكتور روتشيلد من كشف المخطط الألماني ليتم على إثر ذلك نشر تحذيرات في كامل أرجاء بريطانيا حول إمكانية استخدام الألمان لقطع شوكولاتة مفخخة لتنفيذ عمليات اغتيال.

في أثناء ذلك وقبيل محاولة استهداف ونستون تشرشل حاول الألمان مهاجمة العائلة الملكية البريطانية ففي حدود سنة 1940 كشفت المخابرات البريطانية مخططا ألمانيا يهدف إلى إرسال ثلاث علب بازلاء مفخخة إلى قصر باكنغهام الملكي.