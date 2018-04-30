موت أكبر العناكب سناً في العالم .. والسبب "زنبور"

نفقت أكبر العناكب سناً في العالم في أستراليا عن 43 عاماً على ما أعلن باحثون، موضحين أنها قضت بلسعة زنبور.

وتجاوزت هذه العنكبوت المعروفة علمياً باسم "غايوس فيلوسوس" الرقم القياسي لأكبر العناكب سناً، الذي كان بحوزة عنكبوت مكسيكية نفقت عن 28 عاما على ما أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة "باسيفيك كونسرفيشن بايولوجي جورنال".

إلا أن العنكبوت الأسترالية لم تنفق جراء التقدم بالسن، بل جراء لسعة زنبور على ما قال الباحثون لوكالة فرانس برس.

وسمحت العنكبوت للعلماء بمعرفة المزيد حول تصرفات هذا النوع من العناكب الموجود على كل الأراضي الأسترالية، ولا سيما في الحدائق الخاصة.

وأوضحت الباحثة لياندا مايسن من جامعة كورتن في بيرث في ولاية غرب أستراليا "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، هذا هو النموذج الأقدم من العناكب الذي تمت متابعته وقد سمح عمره المديد بمعرفة المزيد من المعلومات عن سلوك هذه العناكب والدينامية التي تحكم مجموعاتها".

وعثر على هذة العنكبوت المسماة "رقم 16" العام 1974 خلال البدء بدراسة أول العناكب التي تحفر جحرا في وسط منطقة ويتبيلت من قبل الأخصائية الأسترالية في العناكب باربرا يورك ماين، البالغة الآن 88 عاما.

وأوضحت مايسن أنه من خلال أبحاث ماين المفصلة تبين أن استمرارية هذا النوع من العناكب عائدة إلى دورتها الحيوية.

وكانت العنكبوت "رقم 16" تتابع في موطنها الطبيعي.

وسمحت الدراسة كذلك بفهم التهديدات التي يشكلها البشر على هذا النوع، ولاسيما التغير المناخي وقطع أشجار الغابات.

ويعيش هذا النوع من العناكب بين خمسة أعوام و20 عاماً، ولا يشكل تهديداً كبيراً للبشر إلا أن لسعته قد تكون مؤلمة.