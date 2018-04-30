هذا هو أكثر علماء الرياضيات تأثيرا في التاريخ

يوافق يوم 30 إبريل الذكرى 241 لميلاد واحد من أهم علماء #الرياضيات في التاريخ، وهو الألماني #يوهان_كارل، الذي كرمته #غوغل بوضع صورته على الصفحة الأولى من الموقع. وهو الرجل الذي نجد صورته كذلك في عملة المارك الألمانية.

لقد استطاع يوهان أن يضيف نظريات مهمة في علم الجبر والمصفوفات، والإحصائيات والميكانيكا، والجيوفيزياء، بالإضافة إلى الكثير غير ذلك.

وكانت مساهماته كبيرة لدرجة أنه صار يشار إليه بالاسم اللاتيني، princeps mathematicorum، التي تعني الرياضي الأول.

موهبة مبكرة

ولد كارل فريدريك جوس سنة 1777 لأسرة من الطبقة العاملة في مدينة براونشفايغ بدوقية برونزويك- فولفنبوتل التي أصبحت الآن جزءًا من ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا.

وتعلم غوس - الطفل الذي نبغ مبكرًا في سن الثامنة - إجراء عمليات حسابية معقدة، ويقال إنه في سن الثالثة صحح أحد الأخطاء الحسابية لوالده.

كتابه الأول

وحقق أغلب اكتشافاته في الرياضيات في سنوات المراهقة، وكتب في تلك المرحلة حوالي سنة 1798 في سن 21، كتابه الأشهر Disquisitiones Arithmeticae الذي يعالج نظرية الأرقام، وقد نشر الكتاب بعدها بثلاث سنوات وكان يوهان في سن الـ 24.

ولاحظ دوق براونشفايغ مواهبه، فتم إرساله إلى إعدادية كارولينوم (الآن جامعة براونشفايغ للتكنولوجيا) ليدرس بها من عام 1792 إلى 1795.

نقلة في الهندسة

وفي سنوات وجوده في جامعة غوتنغن التي درس بها من عام 1795 إلى 1798، حقق العديد من الاختراقات، في رسم المضلعات وغيرها من الأشكال الهندسية المعقدة، واستطاع رسم مضلع بالفرجار والمسطرة وحدد طريقة معينة لذلك.

وكان اكتشافه هذا بالإضافة إلى اكتشافات أخرى لها دور كبير في نقل علم الهندسة، ونظريات البناء، وحل مسائل معقدة منذ عصر اليونانيين.

واستمر في إجراء المزيد من التجارب والنتائج بما في ذلك نظرية العدد الأولى، ومدار كويكب يدعى سيريس (اكتشفه جوزيبي بيازي – فلكي إيطالي، توفي 1826م)، كما أثبت أيضًا قوانين متعلقة بالجذر التربيعي.

ونقلته تلك الاكتشافات ليصبح أحد أكثر علماء الرياضيات تأثيرًا في التاريخ.

مهد الطريق لأينشتاين

يعتبر يوهان هو الذي مهد الطريق إلى أينشتاين في وضع النظرية النسبية عام 1905 برغم أن ذلك كان محل نزاع، غير أن إضافته المهمة هنا هو اكتشافه أن هناك هندسة غير إقليدية.

وتعتبر الهندسة الإقليدية من المسلمات وقتها وقد وضعها إقليدس في كتابه "العناصر"، وهي الهندسة التي تدرس في المدارس والثانويات إلى اليوم.

في حين أن الهندسة غير الإقليدية تطبق في مسائل الفضاء المعقدة، وحيث يمكن للخطوط المتوازية أن تتقاطع.

حياته الاجتماعية

تزوج مرتين وفقد كلتا زوجتيه بالإضافة إلى أحد أبنائه أثناء حياته، وكان قد أنجب منهما ستة أطفال.

وقد عرف بأنه كان يتجاوز الأخطاء ويعفو عن الآخرين.

ومن القصص اللافتة للنظر والتي قد تكون ملفقة، أنه كان في منتصف حل مسألة حسابية معينة عندما كانت زوجته تحتضر، ويقال إنه أخبرها أن تنتظر لحظة حتى ينتهي!