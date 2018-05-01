تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. قصة حب هاري وماركل

اصطحب الأمير البريطاني #هاري حبيبته #ميغان_ماركل في رحلة رومانسية العام الماضي إلى مخيم سفاري منعزل بدولة بوتسوانا يصحو فيه النزلاء على هديل الحمائم وحفيف الأشجار وأصوات حيوانات فرس النهر وهي تغطس في مياه دلتا أوكافانجو.

ونأى هاري بالممثلة الأميركية بعيدا لقضاء عطلة مفاجئة احتفالا بعيد ميلادها السادس والثلاثين، وتنقل الاثنان بين منتجعات راقية في بوتسوانا الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، وتشتهر بالحياة البرية المذهلة والمشاهد الطبيعية الخلابة.

وقام الحبيبان بالرحلة في أغسطس/آب الماضي بعد عام من بداية علاقتهما العاطفية وقبل شهور قليلة من إعلان خطبتهما. ومن المقرر إقامة حفل زفافهما في 19 مايو/أيار في حدث اجتماعي يتوقع أن يصبح الأبرز هذا العام.

واشترى هاري الماسة التي تزين خاتم الخطوبة من بوتسوانا أكبر منتج في العالم للألماس.

وذهب هاري وميغان إلى بوتسوانا بعد فترة قصيرة من بدء قصة الحب بينهما في يوليو/تموز عام 2016 ووصف الأمير البريطاني الرحلة في مقابلة إعلامية العام الماضي بأنها كانت فرصة "بالغة الأهمية" لتوثيق معرفة كل منهما بالآخر.

وفُرض ستار من السرية على زيارة الأمير والممثلة لدلتا أوكافانجو، حيث امتنع قصر كينزنجتون ومسؤولو المخيم عن التعليق، لكن اثنين من السكان المحليين حكيا قصة الرحلة الرومانسية.

وفي مخيم مابولا لودج المنعزل الذي يصل سعر الليلة فيه إلى 800 دولار ويعني اسمه "أم المطر"، كان هاري وميغان ينامان في كوخ تقليدي من القش بسرير خشبي يطل على بحيرة في أحضان الطبيعة البكر.

واستمتع الاثنان بنزهة في وقت الغروب بين جداول المياه وسط المروج. وقال أحد السكان إن هاري اصطاد سمكة من القرموط ثم تبادل النكات مع ميغان.

وأضاف: "كانا شخصين عاديين. يمكنك أن ترى أنهما كانا في سعادة غامرة معا".

وفي صبيحة أحد الأيام جاب الحبيبان منطقة للحيوانات البرية تستقطب الزوار الأثرياء الذين يزورون دلتا أوكافانجو.

ونظم المخيم لهاري وميغان رحلة وقت الشفق إلى منطقة منعزلة من الأحراش تحت ظلال شجرة عتيقة حيث تناولا وجبة كاملة على وهج نار مشتعلة.

وقال المصدران إن هاري دفع البقشيش بسخاء، وإن أحد العاملين ذرف الدموع وهو يودع الحبيبين في مهبط خاص للطائرات في المنتجع.

وتجتذب #بوتسوانا الأثرياء والمشاهير بفضل ما تتمتع به منتجعاتها من خصوصية وعزلة. ومن بين أشهر زوار بوتسوانا في الآونة الأخيرة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب وأمراء سعوديون ونجوم في هوليوود ولاعبو كرة قدم مشاهير.