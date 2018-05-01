جديد الممثلة الإباحية دانيالز.. دعوى "تشهير" ضد ترمب

يبدو أن العاصفة التي خلفتها الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي اتهمت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإقامة علاقة سرية معها، وقيام محامي الرئيس بدفع مبلغ من المال لها بغية السكوت، لم تهدأ بعد.

وفي جديدها، رفعت الممثلة الإباحية الأميركية، دعوى قضائية ضد ترمب بتهمة التشهير.

فقد تقدم محامي الممثلة، مايكل أفيناتي، بهذه الدعوى الاثنين، بحسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكشف في تغريدته مضيه في دعوى التشهير، قائلاً: "قمنا منذ لحظات برفع دعوى ضد السيد ترمب بسبب تصريحاته غير المسؤولة الأخيرة والتي تُشهّر بموكلتي. يعلم جيدا عما حدث ومسؤوليته، إننا مصممون على الكشف عن الحقيقة".

Moments ago, we filed this lawsuit against Mr. Trump for his recent irresponsible and defamatory statements about my client @stormydaniels. He is well aware of what transpired and his complicity. We fully intend on bringing it to light. #buckleup #bastahttps://t.co/ZuBjI1EY9z — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) April 30, 2018

وكان ترمب قد نشر تغريدات في وقت سابق، اتهم فيها دانيلز بالكذب وتلفيق اتهامات ضده.

يذكر أن محامي ترمب، مايكل كوهين، كان اعترف في وقت سابق بدفع 130 ألف دولار من حسابه الخاص لصالح دانييلز، إلا أنه أكد أن لا علم للرئيس الأميركي بذلك، وأنه دفع المبلغ من جيبه الخاص.