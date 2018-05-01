خطيبة الأمير هاري تواجه اختباراً للفوز بالجنسية البريطانية

تنضم الممثلة الأميركية #ميغان_ماركل إلى العائلة المالكة في بريطانيا عندما تتزوج #الأمير_هاري هذا الشهر، غير أن معلومات عامة مثل مساحة محمية ليك ديستريكت الوطنية أو عمر ساعة #بيغ_بن الشهيرة قد تفيدها في مسعى الحصول على الجنسية البريطانية.

وتنوي ماركل التجنس بجنسية زوجها بعد زفافهما في 19 مايو/ أيار مثل عشرات الآلاف غيرها ممن يسعون للحصول على الجنسية البريطانية كل عام لكنها ستضطر قبل كل شيء أن تظهر درايتها ببعض الحقائق التاريخية والمعلومات غير الشائعة التي لا يعلم عنها كثير من البريطانيين شيئا.

وعلى كل المتقدمين للحصول على #الجنسية اجتياز اختبار "الحياة في بريطانيا" بالإجابة عن 18 سؤالا من بين 24 سؤالا يتم اختيارها من بين حوالي 3000 معلومة مثل ارتفاع العجلة الدوارة (لندن آي) وعدد النواب في #البرلمان_الاسكتلندي.

ويحتار كثيرون من البريطانيين في هذه الأسئلة. وفي استطلاع عشوائي أجرته رويترز لم يتمكن سوى 23 فردا من بين 41 بريطانيا من الرد بالإجابات الصحيحة عما طرح عليهم من أسئلة، واعترف عدد كبير منهم بأن إجاباتهم كانت قائمة على التخمين.

وفي السنوات الأخيرة جعلت السلطات البريطانية الحصول على الجنسية عملية أكثر صعوبة في إطار مساعيها لتقليص صافي العدد السنوي للمهاجرين إليها لأقل من 100 ألف شخص. ومما يؤكد حساسية هذه القضية أن وزيرة الداخلية #آمبر_راد قدمت استقالتها من منصبها يوم الأحد بسبب فضيحة تتعلق بالهجرة.

ومن شروط الحصول على الجنسية البريطانية أن يقيم المتقدم لها في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات، وأن يكون ملما إلماما جيدا باللغة الإنجليزية وسليم العقل، وأن يجتاز الاختبار الذي تبلغ تكلفته 50 جنيها استرلينيا (69 دولارا).

غير أن الشرط الإضافي المتمثل في حصول الزوجين على دخل مشترك لا يقل عن 18600 جنيه استرليني لن يمثل عبئا على الأمير هاري أو زوجته.

لكن عددا كبيرا من المتقدمين للحصول على الجنسية يرون في الاختبار عقبة كبرى. فقد أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن عدد من خضعوا للاختبار في العام 2016 بلغ 133490 فردا لم ينجح منهم 47312 فردا.

وأكد الأكاديمي توم بروكس، وهو من أشد معارضي الاختبار أن هذا الاختبار "منفصل تماما عن خبرات الناس العادية. هذا هو اختبار الجنسية البريطانية الذي يمكن لعدد قليل جدا من البريطانيين أن يجتازوه".

وفي الشهر الماضي، دعا تقرير من اللجنة المختصة بالجنسية في #مجلس اللوردات البريطاني إلى إعادة دراسة اختبار الحصول على الجنسية.

وورد في التقرير "أن الاختبار الحالي في حقيقته وفي رأي الجمهور حائل أمام الحصول على الجنسية وليس وسيلة لإيجاد مواطنين أفضل".

ومن الأسئلة المحتملة في الاختبار من هو أول من فتح مطعما هنديا في بريطانيا (والإجابة سيك دين محمد)، وما هي مساحة محمية ليك ديستريكت الوطنية (885 ميلا مربعا أي 2292 كيلومترا مربعا)، وما هو عمر ساعة بيغ بن الشهيرة في مبنى البرلمان البريطاني (بدأ تشغيلها عام 1859).