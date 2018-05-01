شاهد انهيار كتلة من الشقق أثناء حريق ضخم في برج

في مشهد يشبه أفلام الرعب، انهار مبنى مكون من 26 طابقاً في مدينة ساو باولو بالبرازيل، وذلك إثر حريق ضخم.

وأظهر فيديو حجم النيران الكثيفة تلتهم المبنى وسط دخان كثيف، كما أظهر الفيديو اللحظة التي انهارت فيها كتلة من الشقق السكنية من النصف الفوقي للبرج.

وتظهر اللقطات المبنى ينهار على الأرض، بعد أن انفجرت كرة ضخمة من النار والدخان في الهواء.

وقد تضررت المباني المجاورة جراء الكارثة المروعة.

ومن غير المعروف عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى وقت حدوث الكارثة.

وقال شهود عيان إنهم كانوا يسمعون الناس يصرخون طلباً للمساعدة عند اندلاع الحريق.

وأفادت تقارير بأن المبنى كان محتلاً إلى حد كبير من قبل المشردين. وقد تم تسجيل ما مجموعه 50 عائلة تعيش بشكل دائم في البرج.

وقد توجّه حوالي 160 من رجال الإطفاء إلى مكان الحريق الذي اندلع في الطابق الخامس من المبنى قبل أن يؤدي لانهياره.

وقال موظف استقبال في فندق قريب: "كنت في عملي وسمعت عدة أشخاص يصرخون فخرجت لرؤية ما يحدث.. وقد غاصت الشوارع التي كانت خالية بالناس، الذين يحاولون الفرار من المنطقة".

وفور وقوع الكارثة غادر العديد من العملاء مؤسسة مجاورة، كما تم إجلاء فندق قريب من المبنى المشتعل.