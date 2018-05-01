"ذي سيمبسونز"يحطم رقما قياسيا على وقع اتهامات بالعنصرية

حطم مسلسل الرسوم المتحركة "#ذي_سيمبسونز" الرقم القياسي لأكبر عدد من الحلقات لمسلسل تلفزيوني أميركي، فيما يثير العمل أول جدل حقيقي في تاريخه وسط اتهامات بالعنصرية.

وبثت قناة "فوكس" الأحد الحلقة 636 من مسلسل "ذي سيمبسونز" متخطية مسلسل الويسترن "غنسموك" الذي انتهى عرضه عند الحلقة 635 في العام 1975 بعد 20 عاما على الشاشة.

وتعهدت "فوكس" في نهاية 2016 عرض المسلسل حتى 2019 على الأقل ما يضمن الاستمرار حتى الموسم الثلاثين، وهو مستوى لم يبلغه من قبل أي من الأعمال التلفزيونية الأميركية.

غير أن هذا الرقم القياسي يأتي في وقت يواجه المسلسل أول جدل على نطاق واسع.

ويتمحور هذا الجدل حول شخصية أبو ناهاسابيمابيتيلون وهو صاحب متجر من أصل هندي يعطي الممثل الأبيض هانك ازاريا صوته له منذ بدء عرض المسلسل.

وأنتج الممثل والكوميدي المتحدر من أصل هندي هاري كوندابولو عملا وثائقيا عُرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعنوان "ذي بروبلم ويذ أبو" (المشكلة مع أبو) يندد فيه بالصور النمطية المرتبطة بالشخصية وأولها اللكنة الظاهرة.

ولم يصدر أي ردّ من طاقم إنتاج المسلسل حتى الثامن من نيسان/إبريل مع عرض الحلقة رقم 633 حيث تمّ التلميح إلى وضع أبو مع القول إن بعض الأمور ستحلّ لاحقا أو أنها لن تُحلّ أبدا، ما ساهم في تفاقم الجدل لدرجة أن هانك ازاريا عرض الثلاثاء التوقف عن إعارة صوته لهذه الشخصية.