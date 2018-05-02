اتهام طبيب كولومبي في تهريب مخدرات لأميركا بأحشاء كلاب

قال ممثلو ادعاء أميركيون، الثلاثاء، إن طبيباً بيطرياً من كولومبيا اتهم بتهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة من خلال وضع عبوات من الهيروين السائل داخل أحشاء كلاب صغيرة بالتدخل الجراحي.

وقال مكتب النائب العام الأميركي للقطاع الشرقي من نيويورك إنه تم استدعاء أندريس لوبيز إيلوريز للمثول أمام محكمة اتحادية في بروكلين، الثلاثاء، لتوجيه لائحة اتهام له بالتآمر لجلب هيروين إلى الولايات المتحدة وتوزيعه.

وذكرت تقارير إخبارية أميركية أن إيلوريز (38 عاماً) قال إنه غير مذنب.

وقال ممثلو الادعاء إن الطبيب الكولومبي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة حال تمت إدانته.

وأضافوا أن إيلوريز يشتبه بأنه شارك في مؤامرة لجلب المخدرات إلى البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات إن الكلاب تم شق بطنها وتخييط عبوات الهيروين بداخلها. وتم تصديرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وكان المهربون يأملون أن تجد طريقها إلى زبائن.

وأضافت أن حملة مداهمات في كولومبيا عام 2005 وجدت أن 10 كلاب يتم استخدامها في نقل المخدرات وجرى إنقاذهم، لكنها أشارت إلى أن الكثير من هذه الكلاب نفقت خلال العملية.

وقال ممثلو الادعاء إن إيلوريز اعتقل في إسبانيا وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة.