شاهد كيف أزاح كيم رجلاً أراد تصوير زوجته في قمة كوريا

أظهرت لقطات فيديو صوّرت أثناء القمة التاريخية بين الكوريتين، يوم الجمعة الماضي، الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_أون وهو يبدي غيرته باتجاه زوجته، عندما قام بإزاحة مصور كان قد استعد لتصويرها وهي تنضم لاجتماع القمة، الذي وصلته متأخرة بعد ساعات من زوجها.

وفي الفيديو بدا المصور معترضاً طريق #زوجة_كيم ونظيرتها زوجة رئيس كوريا الجنوبية، كما ظهر كيم وهو يدفع الرجل بعيداً عن طريق زوجته "ري سول جو"، في بيت السلام حيث عقدت القمة الأسبوع الماضي.

وبدا أن كيم قد أزاح المصور من ظهره في اللحظة التي كان يستعد فيها رئيس كوريا الشمالية لتقديم زوجته إلى نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن. بعد ردة فعل كيم، قام شخص من "المراسم" بأخذ المصور بعيداً.

السيدتان في القمة

ويعتقد أن ري سول جو تبلغ من العمر 28 عاماً، وقد سافرت إلى كوريا الجنوبية في 2005 كمشجعة لمنتخب كوريا الشمالية لكرة القدم.

ويوم الجمعة الماضي، وصلت #زوجة_كيم للمشاركة في الاجتماع التاريخي، الذي تعهد فيه الرئيسان الكوريان بإنهاء النزاع المستمر منذ 60 عاماً في شبه الجزيرة.

وظهرت ري مرتدية سترة وتنورة خوخية اللون، مع حذاء أسود ذي معب عالٍ، وبدت مبتسمة عندما كانت زوجة مون "كيم جونغ سوك" تستقبلها.

وسُمعت ري وهي تقول لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي: "لقد سررت جداً لسماع أن القمة على ما يرام".

حدث نادر

يذكر أنها المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوري شمالي زوجته لقمة مع زعيم آخر.

ولم يحصل أن قام والد كيم وجده اللذان قادا كوريا الشمالية قبله، باصطحاب زوجاتهما إلى اجتماعات رسمية مع رؤساء دول آخرين.

كما أن كيم جونغ إيل، والد جونغ أون، لم يُشاهد على الملأ مع أي من زوجاته.

غموض ري

أما بالنسبة لري، فكثير من التفاصيل حولها ما زالت غامضة، من سنها بالضبط إلى الطريقة التي تعرفت بها على كيم، رغم ما يقال عن أنه رآها في حفل غنائي، كما أنه ليس هناك معلومات مؤكدة عن تفاصيل حفل زفافهما.

لكن "السيدة الأولى" التي حصلت على هذا اللقب قبل أسبوع من القمة حيث قبلها كانت تلقّب بـ"الرفيقة"، ظل أسلوبها وملبسها في كثير من الأحيان محط اهتمام وسائل الإعلام.