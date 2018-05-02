هكذا انتحر أفيتشي في مسقط.. وظل ينزف حتى الموت

كشفت معلومات جديدة أن منسق الموسيق السويدي العالمي أفيتشي انتحر في العاصمة العمانية مسقط بجرح هائل، وظل ينزف بغزارة حتى الموت.

وأفاد تقرير لموقع TMZ المعني بأخبار المشاهير أن #أفيتشي استخدم زجاجة مكسورة لإحداث جروح قطعية في جسده أغرقته في بركة من الدماء.

وذكر الموقع استنادا إلى مصادر أن أفيتشي كسر الزجاجة بنفسه، واختلفت الشهادات في موقع الجروح، حيث ذكرت بعض المصادر أنه جرح عنقه، وأفادت أخرى أنه قطع شريان يده.

وقبل واقعة الانتحار، كتب #الموسيقي_العالمي (28 عاما)، رسالة غامضة لأسرته قال فيها إنه "غير قادر على الاستمرار"، و"يريد السلام".

وعُثر على الموسيقي، واسمه الحقيقي تيم بيرغلينغ، ميتا في مسقط يوم 20 أبريل/نيسان الحالي.

وكان أفيتشي قد أجرى اتصالا مثيرا للقلق بأحد أفراد عائلته، هرع بعدها الأخير إلى مسقط، ولكنه وصل إليها بعد انتحار أفيتشي.

وتقاعد النجم عن الجولات الغنائية عام 2016 بعد معاناته من #أزمات_صحية_ونفسية.