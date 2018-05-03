العربي الوحيد المتوج بدوري أبطال أوروبا..هل يخلفه صلاح؟

لقب بصاحب الكعب الذهبي، فأضحت علامة مسجلة باسمه، يُضرب به المثل في التهديف بالعقب، فاستحق عن جدارة لقب أسطورة الكرة الجزائرية بل العربية.. نعم نقصد #رابح_ماجر، محرز أحد أفضل الأهداف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا إن لم يكن الأفضل.

لا يخفى على الداني والقاصي أن ماجر مدرب المنتخب الجزائري حاليا، كان ولايزال يعد واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ الجزائر، وقد صُنِّف كخامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الـ 20 بعد جورج وياه، روجيه ميلا، عبيدي بيليه ولخضر بلومي، كما صُنف عام 2004 أفضل لاعب عربي في القرن الـ20 وفي تاريخ كرة القدم العربية.

ولا يعد رابح ماجر فقط أول عربي يحرز بطولة دوري أبطال أوروبا، بل العربي الوحيد الذي نجح في تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فكان هدف ماجر في نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني عام 1987، غير عادي أدخله تاريخ هذه البطولة من أوسع الأبواب، وأصبح من أفضل أهداف البطولة الأغلى والأقوى أوروبياً.

وقد اعتلى الجزائري رابح ماجر قائمة الهدافين العرب في دوري أبطال أوروبا طيلة ثلاثة عقود برصيد 11 هدفاً، حتى جاء المصري #محمد_صلاح الذي تخطى الجميع محرزاً هدفه رقم 13 أوروبياً في شباك روما ضمن ثنائيته قبل أيام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد تمكن صلاح من تخطي ماجر في إنجاز تاريخي من حيث عدد الأهداف، احتفظ به الجزائري أعواما طويلة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يعادل صلاح ماجر في إنجازه التاريخي ويفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

مرمى حجر يفصل النجم العربي محمد صلاح عن إنجاز الأسطورة رابح ماجر التاريخي.

ماجر: صلاح مفخرة العرب

وعن الشاب الطموح تحدث الأسطورة ماجر لـ"العربية.نت" قائلا، إنه مصدر فخر ليس فقط لمصر بل للعرب كلهم، معربا عن سعادته بما حققه حتى الآن، ومتمنيا له في الوقت ذاته أن يحذو حذوه وينتزع اللقب الذي افتكه هو سنة 1987.

وصرح ماجر قائلا: "ما يمر به محمد صلاح الآن ممتاز ومشرف، وهو لاعب يملك مؤهلات كروية ممتازة مكنته من تقديم الكثير للكرة الأوروبية".

وأعرب صاحب العقب الذهبي عن أمله بأن يتكرر سيناريو سنة 1987 ويحقق صلاح ما حققه ماجر وقتها، ويكون ثاني عربي يحقق هذا الإنجاز، مؤكدا إمكانية فوزه بجائزة أحسن لاعب في العالم إذا فاز بدوري الأبطال.

وأردف "لديه المؤهلات المطلوبة لنيل اللقب، وإلا لما كان وصل إلى هذا المستوى"، موصيا إياه أن يدخل المستطيل الأخضر دائما بنفسية المنتصر .

كما اعتبر ماجر المصري محمد صلاح، وكذا الجزائري رياض محرز، الذي سبق صلاح في إحراز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فضلا عن المغربي مهدي بن عطية، الذي وصل العام الماضي لنهائي دوري الأبطال مع يوفنتوس، سفراء للكرة العربية في أوروبا.

واستذكر ماجر هدفه بالكعب الذي أضحى ماركة مسجلة، حين عاشت الأمة العربية حدثاً فريداً من نوعه عام1987، عندما قاد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر فريق بورتو البرتغالي للفوز بدوري أبطال أوروبا، في إنجاز لم يشهده أي لاعب عربي حتى الآن.

وسجل ماجر 3 أهداف في البطولة مع بورتو، كان أهمها وأفضلها الذي يبقى في ذاكرة تاريخ المسابقة، هدفه في المباراة النهائية بالكعب.

لفتات إنسانية لماجر من الجزائر إلى القاهرة

الإقدام والمهارة الكروية والجرأة، لم تخف الحس الإنساني للاعب رابح ماجر، إذ قام بعد الاعتزال بوضع حذائه الذي شارك به مع نادي بورتو البرتغالي أثناء فترة تواجده مع الفريق في مزاد علني، وتبرع بكامل قيمته لصالح ضحايا الفيضان في الجزائر.

كما شارك اللاعب رابح ماجر في مهرجان ساتوك للأيتام في مدينة القاهرة بمصر في سبتمبر 2015.

فضلا عن مشاركته في برنامج (THE VICTORIOUS) التلفزيوني الخيري سنة 2014 مع كل من دييغو مارادونا وميشيل سالغادو، وهو البرنامج الذي جمع العديد من المواهب الكروية من أجل القيام بالعديد من المنافسات في البرنامج كنوع من الأعمال الخيرية.

ألقاب

حصد الأسطورة رابح ماجر ألقابا لا حصر لها، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، وكذا القاري، ناهيك عن الدولي وأبرزها الآتي:

• أول هداف جزائري في كأس العالم.

• هداف دوري أبطال أوروبا عام 1988.

• حائز على الكرة الذهبية الإفريقية سنة 1987.

• خامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الـ 20.

• أفضل لاعب عربي في القرن الـ 20.

• أفضل لاعب جزائري في القرن الـ20 مع لخضر بلومي حسب جريدة الهداف الجزائرية (2009).

• سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

• وسام الاستحقاق من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

• جائزة القدم الذهبية (Golden Foot) في موناكو 2011.

فضلا عن ألقاب محلية أخرى