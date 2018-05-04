وفاة لاعب جنوب إفريقي متأثراً بصاعقة برق قبل شهرين

توفي الجنوب إفريقي لوياندا نتشانجيز، لاعب وسط نادي ماريتسبورج يونايتد المنافس بالدوري المحلي الممتاز لكرة القدم الجمعة، وذلك بعد شهرين من إصابته بصاعقة برق خلال مباراة ودية.

وكان اللاعب الواعد البالغ من العمر 21 عاما يرقد في غيبوبة مستحثة طبيا منذ 11 مارس/ آذار إلى أن أعلن النادي وفاته.

ونتشانجيز الذي خاض أول مباراة مع ناديه في أكتوبر/تشرين الأول 2016 هو ثالث لاعب في الفريق يلقى حتفه خلال عامين تقريبا بعد وفاة ثنائي الوسط موندلي سيسي (27 عاما) وملوندي دلاميني (20 عاما) في حادثي سير منفصلين.

ويحتل ماريتسبورج المركز الرابع بالدوري حاليا، ووصل إلى مباراة نهائي الكأس المحلية التي تقام يوم 19 مايو/ أيار.