السجن مدى الحياة لأميركي قتل هنديا في جريمة عنصرية

حكم القضاء الأميركي، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على أحد سكان #كنساس بتهمة قتل مواطن هندي بالرصاص في شباط/فبراير 2017 وهو يهتف: "اخرج من بلادي".

وكان #آدم_بورينتون اعترف بجريمته بعد الهجوم العنصري، الذي ارتكبه عندما كان في حالة سكر في مطعم بأولاث، ضاحية كنساس سيتي، إحدى مدن الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

وأسفر الهجوم عن مقتل #سرينيفاس_كوشيبوتلا (32 عاما) وإصابة صديقه ألوك مداساني، الهندي أيضا، بجروح، وكذلك رجل يدعى إيان غريلوت كان يحاول التدخل.

وحُكم على بورينتون (52 عاما) بالعقوبة القصوى عن جريمة القتل، وبعقوبتين بالسجن 165 شهرا عن محاولتي قتل، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام.

وعلى المستوى الفيدرالي، يواجه بورينتون اتهامات بارتكاب جريمة عنصرية وانتهاك قانون الأسلحة النارية، ما يعرضه لإمكان الحكم عليه بالإعدام. وهو يدفع ببراءته من هذه التهم الفيدرالية.

وقالت أرملة الضحية سونايانا دومالا في مقطع فيديو بعد صدور الحكم إن زوجها كان مهاجرا "يحلم بمستقبل أفضل".

وكان كوشيبوتلا ومداساني مهندسي طيران يعملان لمصلحة شركة "غارمن" التي تصنع أنظمة تحديد المواقع "جي.بي.أس". وقال مداساني في وقت سابق إنهما غالبا ما كانا يلتقيان في المطعم الذي وقع فيه الهجوم.

وأوضح شهود أن بورينتون تلفظ بشتائم عنصرية وهتف "اخرج من بلادي"، ثم أطلق النار.

واعتُقل بعد ساعات في مطعم آخر تباهى فيه، كما ذكرت صحيفة "كنساس سيتي ستار" المحلية، أنه قتل أشخاصا من أصول شرق أوسطية.