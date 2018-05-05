انزعجوا من سواد بشرتها.. هذا ما حدث لفاطمة في إيطاليا

استغنت إدارة إحدى دور المسنّين في #إيطاليا عن سيدة سنغالية كانت تعمل لديها، بعد إخبارها أن نزلاء الدار يشعرون بالانزعاج لكونها سوداء البشرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن السنغالية تدعى فاطمة ساي، وعملت في دار مسنين بمدينة #سينيغاليا في مقاطعة انكونا وسط البلاد، غير أن إدارة الدار استغنت عنها عقب انتهاء الفترة التجريبية.

وأضافت الوكالة أن إدارة دار المسنين بررت الاستغناء عن فاطمة، بأن نزلاء الدار يشعرون بالانزعاج لكونها سوداء.

فيما اعتبرت الإدارة، من جانبها، أنه لا يوجد أي تمييز عنصري في الأمر، مشيرة إلى أن العديد من الأجانب يعملون لديها.

من جهتها، قالت فاطمة، وهي أم لطفلين وتعيش في المدينة منذ 15 عاماً: "أريد أن أعمل فقط من أجل أبنائي".

وإثر انتشار خبر طرد فاطمة من عملها، تلقت عرض عمل من دار للمسنين في مدينة #فلورنسا، شمال إيطاليا.

ونقلت الوكالة عن ماسيمو ماتي، مدير دار المسنين التي قدّمت العرض لفاطمة، قوله: "لا للعنصرية، سأشعر بالسعادة للعمل مع فاطمة، في حال فكرت بالقدوم إلى فلورنسا".

وأضاف ماتي: "مثل هذه الوقائع العنصرية تشعرني بالغضب والغثيان".