صور حالة نادرة.. شعر طفلة مثل آينشتاين

تعاني طفلة من حالة نادرة جعلتها تبدو بـ "شعر آينشتاين"، العالم الفيزيائي المعروف.

الطفلة اسمها إيفلين كوبيدج، تبلغ من العمر 5 سنوات وتعيش في ولاية فلوريدا الأميركية، وهي مصابة بمتلازمة تعوق تكاثر شعرها بالشكل الطبيعي.

وهذه الطفرة الجينية تؤثر على مئة شخص في جميع أنحاء العالم، ما يتسبب في شعر عشوائي لا يمكن تمشيطه. وهي الحالة نفسها التي يعتقد بأن #ألبرت_آينشتاين كان يعيشها مع شعره.

وكل من يرى الطفلة إيفلين يظن أنها قادمة من القرن التاسع عشر، أو أنها ممسوسة بالكهرباء.

لكن برغم ذلك فالتعليقات الإيجابية التي تحصدها تفوق الغباء الذي يعامله بها بعض الناس.

البدايات العسيرة

وتحاول والدتها أن تسرح لها شعرها على شكل ذيل حصان في بعض الأحيان لتفادي نظرات الناس، ولكن الأمر ليس سهلًا بسبب قصر الشعر.

وتقول الأم إن طفلتها ولدت صلعاء تماما ولم يبدأ نمو الشعر إلا في الشهر العاشر.

ومنذ أن نما شعرها، ظل معلقا لأعلى، ولم يمتد على فروة الرأس إلا بعد مرور عامين على مولدها.

انزعاج ورضا

والطفلة تعلم حال شعرها، لهذا فهي لا تكترث لما يقال من تعليقات في الغالب.

لكن في بعض الأحيان تنزعج لعدم قدرتها على الحصول على تسريحات شعر، مثل التي تشاهدها لدى الفتيات الأخريات ممن لهن شعر طويل.

وتعمل عائلة الطفلة على تشجيعها على أن تحب شعرها كما هو، وذلك ما تمضي باتجاهه الأمور.