فيديو.. لحظات فصلت طائرة عن أكبر كارثة طيران

نشر المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل قبل أيام قليلة فيديو جديدا لرحلة الخطوط الكندية #AC759 بطائرة إيرباص A320 كادت تتسبب بأكبر كارثة في تاريخ #الطيران المدني في صيف العام الماضي، عندما أخطأ الطيار وتوجه للهبوط في الممر الرئيسي المزدحم بالطائرات المستعدة للإقلاع، عوضاً عن مدرج الهبوط بمطار سان فرانسيسكو.

المجلس الوطني لسلامة النقل ينشر فيديو جديد لرحلة الخطوط الكندية #AC759 بطائرة إيرباص A320 كادت تتسبب بأكبر كارثة في تاريخ #الطيران المدني في الصيف الماضي؛ عندما أخطأ الطيار وتوجه للهبوط في الممر الرئيسي المزدحم بالطائرات المستعدة للإقلاع، عوضاً عن مدرج الهبوط بمطار سان فرانسيسكو pic.twitter.com/LIqf2j7oiv — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) May 4, 2018

وفي التفاصيل، كانت الرحلة #AC759 على شفير الهبوط في 7 يوليو 2017 ، على المدرج 28R بمطار سان فرانسيسكو، قادمة من تورنتو في كندا، إلا أنها ضلت طريقها على ما يبدو وتوجهت إلى الممر الرئيسي C حيث كانت 3 طائرات متوقفة.

وأظهرت لقطات الفيديو الجديد الذي كشف عنه المجلس الأميركي، الطائرة وهي تنخفض استعداداً للهبوط على المدرج، قبل أن يتنبه الطيار، ويرتفع مجدداً بها، متفادياً بذلك أحد أسوأ حوادث الطيران على الإطلاق.