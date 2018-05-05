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فيديو.. لحظات فصلت طائرة عن أكبر كارثة طيران

المصدر: دبي - العربية.نت
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نشر المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل قبل أيام قليلة فيديو جديدا لرحلة الخطوط الكندية #AC759 بطائرة إيرباص A320 كادت تتسبب بأكبر كارثة في تاريخ #الطيران المدني في صيف العام الماضي، عندما أخطأ الطيار وتوجه للهبوط في الممر الرئيسي المزدحم بالطائرات المستعدة للإقلاع، عوضاً عن مدرج الهبوط بمطار سان فرانسيسكو.

وفي التفاصيل، كانت الرحلة #AC759 على شفير الهبوط في 7 يوليو 2017 ، على المدرج 28R بمطار سان فرانسيسكو، قادمة من تورنتو في كندا، إلا أنها ضلت طريقها على ما يبدو وتوجهت إلى الممر الرئيسي C حيث كانت 3 طائرات متوقفة.

وأظهرت لقطات الفيديو الجديد الذي كشف عنه المجلس الأميركي، الطائرة وهي تنخفض استعداداً للهبوط على المدرج، قبل أن يتنبه الطيار، ويرتفع مجدداً بها، متفادياً بذلك أحد أسوأ حوادث الطيران على الإطلاق.

كلمات دالّة

#AC, #الطيران

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