قتلوا فتاة حرقاً في الهند بعد اغتصابها بيوم

ألقت الشرطة الهندية السبت القبض على 14 شخصا إثر واقعة خطف فتاة واغتصابها وقتلها حرقا، في ظل تزايد الجرائم ضد النساء في #الهند على الرغم من تشديد القوانين.

وقالت قاضية المنطقة جيتندرا سينغ إن المشتبه به الرئيسي اختطف الفتاة من قرية شاترا بشرق ولاية #جهارخاند أثناء حضورها حفل زفاف يوم الخميس، وقام باغتصابها قبل إطلاق سراحها والسماح لها بالعودة إلى منزلها.

وفرض زعماء مجلس القرية غرامة قدرها 50 ألف روبية (770 دولارا) على المغتصب في اليوم التالي.

وقالت القاضية سينغ إن المشتبه بهم ضربوا أفراد أسرة الفتاة بسبب شكواهم ضدهم وقتلوا الفتاة حرقا حتى الموت بعد أن عثروا عليها في منزلها بمفردها الجمعة.

وقالت سينغ إن الشرطة تبحث عن المشتبه به الرئيسي في القضية.