زرافة تدهس مصوراً سينمائياً حتى الموت في محمية طبيعية

قتلت زرافة مصورا سينمائيا من جنوب إفريقيا كان في مهمة عمل في محمية طبيعية شمال غربي #جوهانسبرغ.

وقالت وكالة كالا كرو للتصوير، إن المصور السينمائي، كارلوس كارفالهو، كان يصور فيلما روائيا، الأربعاء الماضي، في منتجع ومحمية "غلين أفريك" في برودر ستروم عندما "دهسته زرافة كانت في الموقع وقتلته".

وأوضحت الوكالة أن كارفالهو نقل جوا إلى أحد مستشفيات جوهانسبرغ، وتوفي هناك متأثرا بجراحه في تلك الليلة.

وتقول وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا إن كارفالهو كان قريبا من الزرافة عندما لوت الزرافة عنقها وأسقطته.

ويعد موقع "غلين أفريك" الإلكتروني السائحين بالقدرة على "الاقتراب من عدد من حيواناتنا البرية".

وتم تصوير المسلسل التلفزيوني البريطاني "وايلد آت هارت" في منتجع "غلين أفريك" الذي يدعو زواره للتجوال في المنطقة التي شهدت تصوير العمل الفني.