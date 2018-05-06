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شاهد..أولى صور الأمير الجديد للعائلة المالكة البريطانية

المصدر: لندن - رويترز
الضيف البريطاني الجديد الأمير لويس
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نشرت الأسرة المالكة البريطانية، اليوم الأحد، أول صورتين رسميتين للأمير لويس الذي ولد قبل أيام.

وفي إحدى الصور تحمله شقيقته الأميرة تشارلوت التي تبلغ من العمر 3 سنوات.

ولد لويس الخامس في ترتيب ولاية العرش في 23 أبريل/نيسان وكان يزن 3.83 كيلوغرام وقت مولده.

والتقطت كيت ميدلتون دوقة كمبردج وزوجة الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث الصورتين في قصر كينزنغتون.

الأمير لويس الأمير لويس

وفي الصورة الأولى، التي قال القصر إنها التقطت يوم 26 أبريل/نيسان يظهر لويس وهو يرتدي سترة وسروالاً أبيض ويستند إلى أريكة.

أما الصورة الثانية فتحمل فيها تشارلوت شقيقها الأصغر وهو نائم والتقطت في الثاني من مايو/أيار.

الأميرة تشارلوت تحمل أخاها الأمير لويس الأميرة تشارلوت تحمل أخاها الأمير لويس

وطبقاً للتعديل الذي أجري على القانون في عام 2013 فإن تشارلوت ستصبح أول أميرة لن يحل محلها شقيقها في ترتيب ولاية العرش.

وقال مسؤولون بالقصر إن لويس لن ينضم إلى باقي أفراد أسرته في حفل زفاف عمه الأمير هاري الذي سيقام في 19 مايو/أيار على الممثلة الأميريكية ميغان ماركل.

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#الأمير ويليام, #دقة كمبريدج, #بريطانيا, #كيت ميدلتون, #الأمير لويس

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