ممثلة إباحية تحذر ترمب في عرض كوميدي

قامت الممثلة الإباحية #ستورمي_دانيالز التي تزعم أنها كانت على علاقة بالرئيس الأميركي #دونالد_ترمب بتمثيل دورها في عرض كوميدي أميركي قدم أمس السبت، وحذرت فيه ترمب من أن "العاصفة قادمة".

وفي العرض يطلب ترمب، الذي يقوم بدوره الممثل #اليك_بالدوين، من محاميه #مايكل_كوهين، الذي يقوم بدوره بن ستيلر، أن يتصل بدانيالز ويسوي معها المعركة القانونية "بشكل نهائي".

ورفعت دانيالز، واسمها الحقيقي #ستيفاني_كليفورد، دعوى قضائية ضد ترمب في مارس/ آذار للخروج من "اتفاق على الصمت" بشأن علاقتهما المزعومة دفع لها بموجبه 130 ألف دولار عن طريق محاميه كوهين. ونفى ترمب إقامة علاقة مع كليفورد.

وفي العرض الذي قدم مساء السبت، يستمع ترمب لحديث بين كوهين وكليفورد وفجأة يقطع حديث المحامي ليتحدث معها مباشرة. ويسألها: "ما الذي تريدينه لينتهي هذا الأمر برمته؟". وتقول كليفورد: "الاستقالة".

ويرد ممثل دور ترمب قائلا: "تمكنت من حل الأزمة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فلماذا أعجز عن حل مشكلتنا؟"، فتجيب كليفورد: "لقد فات الآوان". وتضيف قبل أن تختم العرض: "أعلم أنك لا تؤمن بالتغير المناخي، لكن العاصفة قادمة".