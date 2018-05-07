داعية مصري: فوانيس رمضان حرام وفوانيس محمد صلاح حلال

أفتى داعية مصري بتحريم فوانيس رمضان، لأنها تعمل بالموسيقى، فيما أكد أن الفوانيس التي ظهرت مؤخرا في الأسواق، وتجسد صورة اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فهي جائزة شرعا ولا مانع منها.

وقال الداعية سامح عبد الحميد، إن زينة وفوانيس رمضان حلال طالما كانت بلا موسيقى، أما إذا كانت بموسيقى فهي حرام، ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على تحريمها، ولذلك لا ينبغي شراؤها، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"رواه البخاري، مضيفا أن الحر هنا هو الزنا، والمعازف هي الموسيقى بكافة أنواعها .

وقال إن زينة رمضان مظهر جميل لاستقبال شهر الصيام، والفوانيس يفرح بها الأطفال، ويشعرون بسعادة كبيرة عند اللعب بها، لذلك لا مانع من ذلك طالما لم تكن مقترنة بالموسيقى التي هي حرام وفقا لإجماع الأئمة.

وأضاف أن المعازف التي تقترن بالفوانيس هي آلات لهو ولغو ، وكذلك الآلات الوترية وآلات النفخ، نُقل عن العلماء أنها حرام ولا يجوز الاستماع إليها والتمايل على أنغامها.

وأشار إلى أن الفوانيس التي ظهرت حديثا في الأسواق وتحمل صورة اللاعب محمد صلاح لا مانع منها، لأنها لا تحمل موسيقى وليست مصحوبة بها، وبالتالي فهي حلال وجائزة شرعا.