فيديو صادم.. ثور هائج يحطم عظام راكبه

أظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لحظة دهس ثور لراكبه وقتله أثناء أحد عروض "الروديو"، التي يقوم بها رعاة البقر بركوب الثيران ومحاولة ترويضهم.

وقتل جيسون غوستافو فاسكيز، البالغ من العمر 28 عاماً، في منطقة أوبالا جنوب كوستاريكا، أثناء عرض حي لمسابقة "الروديو".

وظهر الشاب وهو ينازع للبقاء على ظهر الحيوان الهائج، الذي حاول بشتى الطرق إسقاطه، قبل أن ينجح في ذلك، ويسقط بجسده الثقيل ويحطم عظام فاسكيز.

وعلى غفلة من الثور، هرع عشرات الرجال إلى الحلبة لجلب فاسكيز، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، إلا أنه توفي بعد دخوله بقليل.