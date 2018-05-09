العثور على مقبرة "قائد جيش الملك رمسيس"

اكتشفت بعثة أثرية مقبرة لقائد كبير للجيش المصري في عهد الفراعنة، تضم رسومات ورموزاً وصوراً توضح طبيعة مهامه.

وكشفت البعثة الأثرية العاملة بمنطقة سقارة والتابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة عن مقبرة لكبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني، يدعى أيورخي وكان ذلك في عهد الأسرة التاسعة عشر.

وصرحت الدكتورة علا العجيزي، رئيس البعثة أن المقبرة كبيرة الحجم، واحتفظت بالعديد من النقوش الهامة التي تنم عن علو مكانة هذا الرجل، حيث نقش على جدرانها مشهد يصور جيشاً من الخيالة والمشاة، متجهين في حملة عسكرية إلى خارج حدود مصر الشرقية من خلال حدود مدينة محصنة.

وأضافت أن نقوش المقبرة تضمّنت أسماء بعض أفراد أسرة إيورخي وهم ابنه وأحفاده، ويتضح من خلالها أنهم أيضاً يحملون ألقاباً عسكرية مهمة، ما يدل على أنهم ينتمون إلى عائلة من الطبقة العسكرية في الدولة الحديثة.

وقالت العجيزي إن البعثة قد توصلت أيضاً إلى العثور على عدد ضخم من الكتل الحجرية المنقوشة، التي تم انتزاعها من جدران المقبرة، يرجح أنها من خلال محاولات السرقة التي كانت تتم في القرن التاسع عشر، أو من خلال التأثير بالعوامل الجوية. وهو الأمر الذي كان سبباً لوجود عدد كبير من بقايا آثار هذه المقابر في المتاحف حول العالم.

وأشارت أن "ايورخي" صاحب المقبرة قد بدأ حياته العسكرية في عهد الملك سيتي الأول والد الملك رمسيس الثاني، وتقلد أعلى المناصب العسكرية في عهد الملك رمسيس الثاني منها منصب المشرف على أملاك الملك رمسيس الثاني في معبده المعروف باسم "الرامسيوم" بطيبة.