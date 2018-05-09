شاهد والد ميغان ماركل يتابع أخبار الزفاف من مقهى إنترنت

رصدت كاميرا والد #ميغان_ماركل خطيبة #الأمير_هاري، وهو يقرأ قصصًا عن حفل زواج ابنته المرتقب، وذلك في مقهى إنترنت بالمكسيك، قبل عشرة أيام من الزفاف الملكي.

وسوف يكون الأب بجوار ابنته، يمشي معها في الممر بالكنسية يوم الزفاف، لكنه الآن مراقب للحدث والتوقعات.

وشوهد توماس ماركل (73 عامًا) في مدينة روساريتو بالمكسيك، وهو يتصفح الإنترنت للحصول على معلومات تحضيرات زفاف الأمير هاري وابنته الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا.

ويزور الرجل الذي كان يعمل مديرًا للإضاءة في التلفزيون قبل تقاعده، مقهى الإنترنت بانتظام، لأنه لا يحصل على اتصال قوي بالشبكة في منزله.

وربما كان الأب يبحث عن الإلهام ويرتب كلماته، إذ يتوقع أن يلقي كلمة في حفل الزفاف بعد أن يكون قد صحب ابنته في ممر الكنيسة في يوم 19 مايو الجاري.



20 دقيقة

وقضى السيد ماركل حوالي عشرين دقيقة يتصفح الإنترنت، في موضوعات تتعلق بالزواج الملكي، بما في ذلك مشاهدة صور على موقع مجلة تاون آند كانتري، وضعت في ألبوم حمل اسم "أحلى اللحظات للأمير هاري وميغان".

وربما قرأ المقال المرفق للصور التي عددها 38 صورة، والمعنون "خلال الأسابيع التي تقود إلى الزفاف الملكي".

لكن الموضوع لا يتطرق للسيد ماركل نفسه وآخرين سوف يحضرون المناسبة في قلعة وندسور.

وفي مشهد آخر شوهد الرجل يوم الجمعة الماضي عند الخياط، يجري قياسات يعتقد أنها لتجهيز البدلة التي سوف يرتديها يوم زفاف ابنته، وذلك داخل محل بالمدينة المكسيكية.

كما رصدت صور أخرى البدلة وهي تصله إلى المنزل.

وتم التأكيد رسميًا بأن والدي ميغان سوف يحضران المناسبة، حيث قال متحدث باسم قصر كنسينغتون: "إنه من المهم للغاية بالنسبة لميغان أن يكون لوالديها أدوار في حفل زفافها".

وجاء في قول المتحدث: "يسر السيدة ماركل أن يكون والديها بجانبها في هذه المناسبة الهامة والسعيدة".

وهذا الأسبوع تم الكشف أيضا أن الأمير هاري لم يلتق بوالد خطيبته، لكن الاثنين تحدثا معا على الهاتف.