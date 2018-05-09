في دبي.. طائرة بلا طيار لتوصيل وجبات السحور خلال رمضان

تعتزم "هيئة تنمية المجتمع بدبي"، التجهيز لإطلاق خدمة جديدة ومبتكرة خلال شهر رمضان، حيث سيتم إيصال وجبات السحور للمساجد والأماكن المحيطة بها، عن طريق طائرات من دون طيار ستنقل نحو 10% من الوجبات.

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن مبادرة "سحورهم علينا"، التي ينظمها مجلس شباب الهيئة، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

ونقلت الصحيفة عن حليمة محمد، رئيس مجلس الشباب في الهيئة، قولها إن إشراك أصحاب الهمم في المبادرة، شكل أولوية قصوى، وكان لا بد من البحث عن طريقة لجعلهم مشاركين بفاعلية في توزيع الوجبات، وسيكون دور أصحاب الهمم المتطوعين الإشراف على تحميل هذه الوجبات، ومراقبة إيصالها بسلام للمستفيدين.

بدورة قال الشاب خلفان عبيد، مصمم أنظمة طائرات من دون طيار والقائم تقنياً على الفكرة، إنه "أمر مبتكر أن يكون هناك إصرار على وجود دور تطوعي لأصحاب الهمم، ومن ثم كانت هذه الفكرة الجديدة التي من خلالها سيتم تغذية الطائرة بالمعلومات ومن خلال خريطة للأماكن المستهدفة".

ولفت إلى أن الطائرة لها خطوط سير محددة سلفاً، وأنه يتم خلال هذا الأسبوع التدريب عليها، فيما تم استيراد 8 بطاريات شحن لها، ومن المقرر أن تحمل الطائرة ما يقرب من 10 كيلوغرامات من وجبات السحور، ما يجعل هناك حاجة ماسة لشحن الطائرة بالطاقة باستمرار لتؤدي مهمتها على أكمل وجه.