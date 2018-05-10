سفارة أميركا تغير اسمها على تويتر من تل أبيب إلى القدس

قامت السفارة الأميركية في #إسرائيل بتغيير عنوان حسابها على #تويتر، ليعكس انتقالها من تل أبيب إلى #القدس الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يقام حفل نقل السفارة الاثنين القادم.

وكتبت السفارة على حسابها على موقع تويتر، الخميس، أن حسابها تغير من السفارة الأميركية في تل أبيب (يو إس إمبسي تا) إلى #السفارة_الأميركية في القدس (يو إس إمبسي جورازليم).

وتفي إدارة دونالد ترمب بوعد حملتها الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس، في اعتراف فعلي بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وأثار القرار غضب الفلسطينيين الذين يريدون جعل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.