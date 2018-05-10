شاهد هذا الغوريلا الذي لا يشبع من الكاميرا

لا يشبع الغوريلا ريتشارد من توزيع الابتسامات وهو يقف أمام كاميرات المصورين، حيث مسكنه بحديقة الحيوان في #براغ.

وإلى حد كبير، فإن ريتشارد يشبه الإنسان، وربما حتى في حب الشهرة وهو محاط بالفلاشات في الحديقة.

وقد أكسبته صوره الكثير من المعجبين على #الإنترنت الذين يحتفون بهذه الصور التي تظهر عضلاته المفتولة.

وقد جاءت آخر اللقطات التي نالت الإعجاب، بعدسة الفنانة المصورة لوسي ستيبنيكوفا، وفيها يبدو ريتشارد في مشاهد استعراضية مختلفة.

وفي إحدى الصور يتكئ الغوريلا على جدار ويغمز بعينه كما لو أنه بطل مطلق.

لوسي وريتشارد

قالت المصورة لوسي التي تقوم بتصوير الغوريلا منذ 10 سنوات في منزله بالحديقة بالعاصمة التشيكية "إنها تشبه إلى حد كبير البشر".

وأضافت بأن نظراته غير العادية جعلته يحظى بشعبية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يبدو أن الناس يعتقدون أنه وسيم للغاية".

وأكدت أنه مادتها المفضلة دائما في التصوير.

وفي صفحتها على #فيسبوك التي راجعتها "العربية.نت" فقد نشرت لوسي العديد من الصور بشكل منتظم لصديقها الغوريلا.

وبدت في بعض الصور مع ريتشارد، الذي وضعت صورته في أعلى الصفحة، في حين ظهر أيضا معها في البروفايل وهما ينظران لبعضهما البعض.